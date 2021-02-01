Співачка Келлі Роуленд вдруге стала мамою

Американська співачка та акторка Келлі Роуленд, відома хітами “Dilemma”, “Obsession”, вдруге стала мамою.

Про те, що у неї та її чоловіка, 46-річного Тіма Уізерспуна, народився син, зірка оголосила в Instagram.

21-го дня 21-го року 21-го століття Ной Джон Уізерспун привітав нас!”, — написала Роуленд, поділившись милим фото.

39-річна співачка розкрила ще деякі деталі про народження малюка. Він з’явився на світ о 20:13 та важив 3,8 кілограма.

Про свою вагітність відома виконавиця та тренерка “Голосу Австралії” оголосила у жовтні 2020 року, знявшись для обкладинки Women’s Health. Тім і Келлі також виховують сина Тайтона, що народився у 2014-му.