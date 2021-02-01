“Безжизненный” экран при включенном ноутбуке: в чем причина?

Владельцы даже самых дорогих ноутбуков ведущих мировых марок нередко сталкиваются с разного рода техническими проблемами со своими устройствами. Помимо стандартных «зависаний», отсутствия реакции на включение и прочих признаков «болезни», ноутбуки могут вести себя довольно странно: например, устройство включается, все индикаторы горят, а экран упрямо не подаёт никаких признаков жизни.

Распространённые причины неисправности

Опытные специалисты по ремонту ноутбуков знают, что в 9 случаях из 10 в описанном случае проблема с матрицей. Решить проблему можно, пройдя диагностику и подобрав новую матрицу, что можно сделать даже не выходя из дома вот тут zeto.ua. Один из крупнейших интернет магазинов запчастей для ноутбуков предлагает огромный выбор матриц для устройств разных моделей и марок. Любую позицию из каталога запчастей можно заказать из наличия с доставкой по стране, так что ждать деталей под заказ не нужно. Как показывает практика, если при включенном ноутбуке его экран остаётся абсолютно тёмным, то проблема может быть как с самой матрицей, так и с её разъёмом под шлейф. Кроме того, причиной данной неисправности могут оказаться и технические неполадки с самим шлейфом. Для того, чтобы узнать, что же именно привело к потуханию экрана ноутбука, стоит обратиться в сервисный центр и пройти профессиональную диагностику устройства у специалистов. Только по результатам такой диагностики можно предпринимать конкретные меры по выбору, покупке и установке новой матрицы или иных вышедших из строя запчастей.

Самостоятельная диагностика проблемы на дому

Если по каким-то причинам нет возможности обратиться в сервисный центр, то можно попробовать осуществить первичную диагностику неисправности ноутбука своими силами. Для этого не потребуется глубоких знаний в сфере компьютерной техники и опыта в области ремонта ноутбуков. В сущности, с самостоятельной диагностикой «тёмного экрана» ноутбука справится любой мало-мальски знакомый с компьютерами пользователь. В качестве основного диагностического инструмента в данном случае выступает внешний монитор с портом DVI. Подойдёт также модель внешнего монитора с портом VGA. Подключение позволит установить, дублируется ли тёмный экран уже на внешнем мониторе, или это проблема экрана самого ноутбука. Если внешний монитор также не транслирует никакого изображения с ноутбука, то, скорее всего, проблема заключается именно в матрице. Тогда можно смело направляться на сайт zeto.ua и подбирать подходящую запасную часть по марке и модели ноутбука.