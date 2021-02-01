На Київщині бобри відключили електроенергію для цілого населеного пункту

Село Вороньків Київської області несподівано позбавили електроенергії місцеві бобри. Тварини перегризли дерево, воно впало на лінію електропередач й обірвало дроти.

Знеструмалене село рятували енергетики, вони вже вирішили проблему й попрацювали задля запобігання подібним несподіванкам.

Про шкодних бобрів та наслідки їх дій розказали і сільраді Воронькова.

: regionnews.net.ua

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