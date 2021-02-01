Apple може відмовитися від випуску iPhone 13

У цьому році вийде iPhone 12S, а в наступному з’явиться iPhone 14.

Авторитетний мережевий інформатор Джон Проссер (Jon Prosser), що добре себе зарекомендував по минулих витоках, пов’язаних з Apple, опублікував цікаву інформацію про назви майбутніх смартфонів iPhone.

Після виходу лінійки iPhone 12 з’явилися відомості про те, що наступний смартфон серії може вийти під назвою iPhone 12S. Історично склалося так, що смартфони з буквою S в назві були доробленими версіями попередніх моделей. В iPhone 12S очікується дисплей LTPO з частотою оновлення зображення 120 Гц, поліпшена камера і зменшений виріз під фронтальну камеру.

З виходом iPhone X в 2017 році в новому дизайні, який використовується досі, компанія перестала використовувати букву S в назвах своїх смартфонів. Інсайдер додає, що компанія Apple може взагалі пропустити модель під назвою iPhone 13 через забобони. Тобто в цьому році вийде iPhone 12S, а в наступному з’явиться iPhone 14. Однак в це слабо віриться, бо Apple за подібними забобонами помічена не була. У компанії є однокристальна система Apple A13 Bionic і ноутбук MacBook Pro 13.

Втім, Джон Проссер першим повідомив точні дати презентацій нового смартфона iPhone SE 2020 і ноутбука MacBook Pro 13, так що до слів цього інсайдера варто прислухатися.

: vsviti.com.ua

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