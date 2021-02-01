У 2020 році більша частина електроенергії в Європі надходила з відновлюваних джерел

Вперше минулого року, поновлювані джерела енергії виробили більше електроенергії, ніж викопне паливо в Європі.

Повідомляє сайт: agronomy.com.ua

Згідно з опублікованою сьогодні доповіддю, енергія на викопному паливі впала до 37 %, тоді як відновлювані джерела зросли до 38 % у 2020 році . Це означає, що чиста енергія обігнала в ЄС такі джерела, як газ та вугілля.

“Важливо, що Європа досягла цього знакового моменту на початку десятиліття глобальних кліматичних дій”, – пояснює Дейв Джонс, старший аналітик з електроенергетики британського аналітичного центру Ember і провідний автор звіту.

“Європа покладається на вітер та сонячну енергію, щоб забезпечити поступове припинення видобутку вугілля до 2030 року, а також припинення видобутку газу, заміну закритих атомних електростанцій та задоволення зростаючих потреб у електроенергії від електричних автомобілів, теплових насосів та електролізерів”.

Найвища частка вітру та сонячної енергії була в Данії – 61 відсоток, за нею – Ірландія (35 відсотків), Німеччина (33 відсотки) та Іспанія (29 відсотків). Загалом електроенергія в Європі була на 29 відсотків чистішою в 2020 році, ніж у 2015 році.