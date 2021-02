У США під час прямого ефіру ABC7 в кадр увірвався маленький син ведучої

У США під час ранкового прогнозу погоди на каналі ABC7 в кадрі несподіванно з’явився маленький син ведучої Леслі Лопес – 10-місячний Нолан. Про це розповідається на сайті каналу.

Ведуча працює дистанційно і виходить в ефір зі свого будинку в Лос-Анджелесі. Коли Леслі Лопес розповідала про погоду, дитина підповзла до неї, вчепилася за її ногу та піднялася. Ведуча продовжила промовляти свій текст та взяла малюка на руки.

«Він вже ходить, друзі, тому я не можу його контролювати», – сказала Леслі Лопес, завершуючи свій вихід в ефір.

Baby on the move! There is no stopping adorable Nolan now that he can walk during Mommy’s (@abc7leslielopez) forecast. #Love #goodmorning #ThursdayThoughts #Babies #TheBest @ABC7 pic.twitter.com/jvUcaSMyGi

— Brandi Hitt (@ABC7Brandi) January 28, 2021

: detector.media

