У Швеції встановлять вітряки висотою з Ейфелеву вежу (фото)

У Швеції найбільший у Європі наземний вітропарк частково складатиметься з вітроенергетичних установок, висоту яких збільшать на третину – до 300 метрів (984 фути), або майже до висоти Ейфелевої вежі.

Заявку на збільшення висоти певної кількості вітряних турбін для ВЕС Markbygden має намір подати енергокомпанія Svevind AB, передає bloomberg.com.

“Якщо ви підніметеся вище, у вас може бути ротор більшого розміру, а це означає, що турбіни генеруватимуть більше електроенергії, – заявила глава з охорони навколишнього середовища та дозволів Svevind AB Крістіна Фальк. – На такій висоті це значне збільшення енергії вітру у порівнянні з тим, що у нас є на даний момент”.

Заявка на оснащення частини вітропарку “Markbygden” надвисокими ВЕУ буде подана у першому кварталі 2021 року, прогнозує Крістіна Фальк, додаючи, що процес отримання дозволу може зайняти 2-3 роки.

Розширення використання берегових вітрів має центральне значення для країн і комунальних підприємств по всьому світу у досягненні більш суворих кліматичних цілей у найближчі десятиліття.

На ВЕС Markbygden встановлять 1101 вітрову турбіну. Вітроелектростанцію, яка задовольнить потреби Швеції в електроенергії на 8%, введуть в експлуатацію до 2030 року.

Законодавці хочуть, щоб вітер допоміг країні задовольнити значне зростання попиту на електроенергію, оскільки промисловість і транспорт стають все більш електрифікованими для досягнення кліматичних цілей.

“Швеції необхідно виробляти достатньо енергії, щоб задовольнити 70% зростання попиту до 2045 року”, – заявив генеральний директор Fortum Oyj Маркус Раурамо.

На цей час немає турбін, більш високих, ніж знаменита пам’ятка Парижа, і не буде в найближчі кілька років, але “Svevind” хоче мати таку можливість.

Сьогодні найбільша берегова турбіна – це модель 5.8-170 від Siemens Gamesa Renewable Energy SA, висота якої становить 250 метрів.

“Дозвіл на установку турбін висотою до 300 метрів означає, що Svevind може встановити найпотужніші моделі турбін на цьому проекті, – говорить аналітик наземної вітроенергетики у BloombergNEF Олівер Меткалф у Лондоні. – Новий дозвіл дасть Svevind фору на випадок, якщо виробники випустять нові і великі моделі”.

Минулого року шведські вітряні електростанції виробили на 40% більше електроенергії – до 27,9 терават-годин.

: rubryka.com

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