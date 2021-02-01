Порушила протокол: Кейт Міддлтон зробила перше селфі у королівській родині (фото)

Починати ніколи не пізно. Навіть через 10 років існування тренду.

Може для тебе це і не досягнення, а от для британських монархів – цілком. Хоча королівська сім’я активно веде соцмережі (не без допомоги помічників), та селфі – справжня диковинка в їх акаунтах.

Так, першою відеоселфі зробила дружина принца Вільяма. Чарівна Кетрін зняла на фронтальну камеру ролик, присвячений Тижню психічного здоров’я дітей. Гуляючи заміською резиденцією Анмер Холл у Норфолку вона розповіла про те, як підтримувати класний настрій своїх малюків.

Без макіяжу, дорогого одягу і з кумедною шапкою з помпоном – Міддлтон навіть без прикрас виглядає чарівно. І як їй це вдається з трьома дітьми?

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

: lux.fm

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