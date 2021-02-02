У помаранчевій мінісукні без білизни: Кайлі Дженнер похизувалась формами

Американська знаменитість Кайлі Дженнер щоразу заводить мережу новими відвертими кадрами. Днями вона показала фото, де постала в спокусливій сукні без білизни.

Відома американська модель та зірка реаліті-шоу “Сімейство Кардашян” не соромиться демонструвати розкішне тіло у відвертому вбранні.

Американська знаменитість розбурхала уяву шанувальників новим спокусливим кадром з відпочинку. Вона позувала перед об’єктивом біля будинку. Кайлі Дженнер вдягнула тонку помаранчеву мінісукню з торочками та великими вирізами по боках та в зоні декольте.

Таке вбрання дозволило зірці похизуватися пишними грудьми та стегнами. До того ж, вона не вдягнула білизну під сукню, що додало кадрам особливої перчинки.

Спокусливий образ Кайлі Дженнер доповнила тонкими золотими браслетами на руках, каблучками й сережками-кільцями. Довге волосся модель заплела в косу, а на обличчі зробила фірмовий макіяж. Кайлі підкреслила очі коричневими тінями, а губи нафарбувала нюдовим блиском.

: showbiz.24tv.ua

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