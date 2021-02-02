У перший день лютого понад 35 будинків столиці залишилися без холодної води

Водопостачання відсутнє через аварійні ремонтні роботи.

Про це повідомили на офіційному сайті Київводоканалу.

Станом на 10:00 1 лютого тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

пр-т. Перемоги, 62/1, 66;

вул. Симиренка, 17А;

вул. Лісорубна, 22-54;

вул. Авіаконструктора Антонова, 5;

вул. Слов’янська, 28.

Водночас завершено роботи і відновлено водопостачання за адресами:

вул. Софіївська, 23;

вул. Бульварно-Кудрявська, 7Б;

вул. Старонаводницька, 12;

вул. Мічуріна, 53-63;

вул. Острівна, 4, 6, 6А, 8, 11, 15;

вул. Антоновича, 11Б, 12А, 116, 122;

вул. Лауреатська, 44-82, 43-75;

вул. Солов’їна, 2-16, 3-15;

пр-т. Володимира Маяковського, 2А;

пров. Індустріальний, 2, 17, 19, 21, 23;

вул. Йорданська, 20;

пров. Куренівський, 4.

: kyiv.media

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