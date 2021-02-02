У Карпатах оголошено третій рівень небезпеки

Через сильні снігопади на високогір’ї існує загроза сходження лавин

У понеділок, 1 лютого, на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається небезпека сходження лавин третього рівня. Про це повідомляє Depo.Прикарпаття з посиланням на Укргідрометеоцентр.

Під час третього рівня небезпеки сходження лавин можливе при незначному навантаженні, на деяких схилах можливе самовільне сходження лавин.

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