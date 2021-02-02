Українські водії масово переходять на цифрову автоцивілку

Минулого року автомобілісти в Україні купили цифрових полісів автоцивілки на суму близько 2,6 мільярда гривень. За підсумками, кількість електронних договорів ОСАГО становить приблизно 3,05 млн штук. Це майже у 2,5 раза більше, ніж у 2019 році.

При цьому загальна сума страхових платежів за такими договорами збільшилася на 176% в порівнянні з позаминулим роком. Зазначається, що більше третини від усієї кількості договорів ОСАГО укладено в електронній формі. Так, частка електронних договорів автоцивілки минулого року становить близько 37%, тоді як у 2019 році вона складала 15%, а у 2018 році й зовсім крихітну долю ринку – лише 2%.

Як зазначає Моторне (транспортне) страхове бюро України, починаючи з 2020 року учасники програми ДТП отримали можливість оформити електронний європротокол не тільки через вебсторінку, але й за допомогою мобільного додатку “Мій поліс”, що значно підвищило доступність й зручність користування сервісом. Ці кроки були зроблені в рамках роботи інноваційного хаба Моторного (транспортного) страхового бюро України з відбору та підтримки технологічних стартапів в галузі страхування.

Генеральний директор Моторного (транспортного) бюро України Володимир Шевченко також зазначив, що у 2021 році в Україні в електронній формі почнуть укладатися договори міжнародного страхування. При цьому страховий сертифікат “Зелена картка” буде мати також й чорно-білий формат. Це дасть можливість після укладання електронного договору міжнародного страхування отримати сертифікат у вигляді файлу та видрукувати його на звичайному принтері, в тому числі й страхувальнику самостійно.

Крім того, цього року очікується, що доля цифрових полісів автоцивілки стане ще більшою та досягне близько 50% від загальної кількості.

: uamotors.com.ua

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