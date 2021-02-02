На відкриття магазину IKEA в Києві прийшов Кличко (фото)

Один з найбільших у світі рітейлерів меблів і товарів для дому — компанія IKEA відкрила свій перший магазин в Україні.

Від самого ранку у ТЦ Blockbuster Mall черга людей очікувала, аби піднятися ескалатором, щоб бути першим в IKEA. Але перш ніж рушати ескалатором, треба було відсканувати QR-код з власним номером. По ньому впускали до IKEA. Таким чином регулюватимуть кількість відвідувачів. Журналістка «Вечірки» була 39-ю.

На відкриття завітав і мер Києва Віталій Кличко. Він привітав компанію з тим, що вони гостинно відкрили двері киянам.

Зазначається, що в магазині будуть дотримуватися заходів безпеки (соціальної дистанції, обов’язкові маски, температурний скринінг і регулярна дезінфекція приміщень). Відповідно до чинних карантинних обмежень магазин зможе одночасно вмістити до 500 осіб.

IKEA працюватиме з 10:00 до 22:00.

Адреса: проспект Степана Бандери, 36, Київ.

: vechirniy.kyiv.ua

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