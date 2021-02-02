5 поєднань продуктів для сніданку, які допоможуть вам схуднути

Якщо говорити про схуднення, то поєднання двох і більше продуктів значно ефективніше, ніж якийсь один продукт. Це пов’язано з тими, що у кожному з них є власний набір поживних речовин. Що різноманітніші поживні речовини ви одержуватимете, то більше користі отримаєте, не кажучи вже про те, що ви зможете довше почуватись ситими та уникнути переїдання, пише Жіночий світ з посиланням на ETimes.

Ось кілька найкращих поєднань продуктів для сніданку, які допоможуть вам у схудненні:

Лосось та авокадо. Авокадо багате на корисні жири та є чудовим джерелом клітковини. Половина авокадо містить 25% рекомендованої денної норми клітковини. Дослідження показало, що коли люди їли половину авокадо на обід, це знижувало їхній потяг до їжі на 40% протягом наступних трьох годин.

Поєднання авокадо, багатого на клітковину та жири, із деякою кількістю лосося, багатого на білок, – це ідеальний варіант ситного сніданку, який допоможе вам уникнути переїдання.

Горіхове масло та вівсянка. Овес є одним із найпопулярніших у світі варіантів сніданку. Додавши ложку або дві горіхового масла до вівсянки, ви зможете уповільнити травлення і зберегти відчуття ситості на довго. Вівсянка багата на клітковину, а горіхове масло містить білок і корисні жири, що збільшує ситність страви.

Йогурт та ягоди. Йогурт та ягоди – це смачне та надзвичайно корисне поєднання продуктів. Йогурт сприяє зниженню ІМТ, зменшенню об’єму талії та зниженню кількості жиру в організмі. Ягоди є прекрасним доповненням до йогурту, оскільки вони багаті на антиоксиданти, відомими як флавоноїди. Дослідження пов’язували їх з підтримкою здорової ваги. Згідно з дослідженням, опублікованим у BMJ, більш високе споживання продуктів, багатих на антиоксиданти, допомагає у профілактиці ожиріння.

Яйця та гострий соус. Яєчня – це надзвичайно популярний варіант сніданку, адже вона легка в приготуванні і разом з тим дуже смачна. Поєднання яєць з пекучим соусом може зменшити апетит і допомогти спалити більше калорій, стверджують дослідники з університету Пердью.

Капсаїцин, сполука, що міститься в перці чилі, стимулює зниження ваги на молекулярному рівні, змінюючи ключові білки, що містяться в жирі. У гострому соусі міститься капсаїцин, який збільшує швидкість обміну речовин і допомагає схуднути.

Білковий порошок та заморожені фрукти. Білковий порошок у поєднанні із замороженими фруктами може прискорити втрату ваги. Збільшення споживання білка за рахунок зменшення споживання рафінованих вуглеводів може допомогти пришвидшити схуднення та підтримує здоровий метаболізм.

: wworld.com.ua

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