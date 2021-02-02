У Києві протягом години затримали псевдомінера залізничного вокзалу

Правоохоронці ретельно перевірили об’єкт і прилеглу територію, жодних вибухонебезпечних предметів не виявили.

До чергової частини столичної поліції зателефонував чоловік та повідомив про нібито закладену вибухівку на залізничному вокзалу. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група районного управління поліції, вибухотехніки, кінологи та лікарі.

Поліцейські провели ретельну перевірку будівлі й прилеглої території та жодних підозрілих предметів чи речовин не виявили. У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили псевдомінера та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 32-річний уродженець Львівської області.

Після встановлення усіх обставин події буде надана відповідна правова кваліфікація.

: cripo.com.ua

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