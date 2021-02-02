Чому діти мають міцні стосунки з домашніми улюбленцями: зворушливі фото

Центр дослідження сім’ї при Кембриджському університеті 10 років вивчав соціальний та емоційний розвиток дітей, аналізуючи в тому числі їх взаємини з вихованцями. Виявилося, що наявність домашніх тварин впливає на поведінку малечі.

Вчений Метт Касселс повідомив, що “спілкування” з тваринами робить дітей щасливішими.

Крім цього, виявилося що малеча, яка зіткнулася з різними життєвими негараздами, наприклад, втрата близьких, розлучення батьків, хвороби, – частіше мають більш тісні відносини зі своїми домашніми тваринами, ніж з їх однолітками.

Діти, які будують блищі стосунки з домашніми улюбленцями, демонструють вищий рівень соціальної поведінки, наприклад, прагнення допомогти, поділитися і співпрацювати, ніж їх однолітки. До того ж переважно дівчатка, які мають собак, частіше довіряються своїм вихованцям, ніж братам чи сестрам.

“Дітям подобається, що тварини не засуджують їх, не мають власних проблем, а просто слухають. Навіть довірити свої переживання щоденнику буває складніше, ніж розповісти про біду тварині”, – пояснив Метт Касселс.

: simya.24tv.ua

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