Стало відомо, де в Україні з’являться концесійні дороги

В Україні планують провести конкурси з шести проєктів будівництва концесійних доріг.

Про це Міністр інфраструктури Владислав Криклій написав на своїй сторінці у Facebook.

На першому етапі програми будуть відремонтовані такі ділянки загальною протяжністю близько 1400 км:

Харків-Дніпро-Запоріжжя (M-29, M-04, M-18);

Бориспіль-Полтава (М-03);

Херсон-Миколаїв (М-14);

Київ-Житомир-Рівне (М-06);

Ягодин-Ковель-Луцьк (М-07, М-19);

Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв (M-04, H11).

Очікується, що інвестиції в кожен проєкт складуть 200-350 млн доларів. Вони також передбачають подальше утримання дороги інвестором протягом наступних 20 і більше років.

«Ці дороги не будуть платними для громадян. За інфраструктуру платитиме держава, але в розстрочку протягом 20-30 років. Якщо дорога не утримуватиметься відповідно до встановлених стандартів, платіж інвестору з боку держави зменшується на відповідний розмір штрафів, що визначається договором», – уточнив Криклій.

: news.finance.ua

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