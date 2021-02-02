Доступно нічне бачення для автомобіля

Компанія Lanmodo Night Vision Systems розробила спеціальне обладнання, яка істотно покращує видимість в нічний час, під час дощу або туман. Все це дозволяє більш безпечно керувати автомобілем в несприятливих ситуаціях.

«Екран нічного бачення» створює зображення з роздільною здатністю 1080p і в повному кольорі (а не як ми бачимо в кіно). Для створення якісного зображення прилад підсилює будь-яке доступне світло шляхом використання активного збільшення інфрачервоного світла. В результаті забезпечує яскравий і безперервний відеопотік, що покриває до 300 метрів дороги попереду автомобіля. Завдяки ширококутному полю огляду в 36 градусів прилад дає побачити вдвічі більше, ніж стандартне дальнє світло. Система призначена для роботи також в дощ і туман.

Ще однією перевагою продукту є те, що він також забезпечує чітку видимість в ситуаціях сильного засліплення, наприклад коли водія сліплять фари зустрічного транспорту.

Установка проста і не потребує будь-яких модифікацій автомобіля. Більш того, є додатковий перетворювач на 24В для вантажівок.

Опціонально доступна камера заднього виду з роздільною здатністю 720p. Для цього потрібна додаткова установка камери на задній панелі та прокладка кабелю від камери до екрана пристрою. Перемикання між камерами можна виконувати за допомогою кнопки у верхній частині відеоблока.

Пристрій має досить низький екран, щоб не заважати огляду, але досить великий, щоб ви могли добре бачити те, що попереду автомобіля.

: autogid.pro

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