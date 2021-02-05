Українці зможуть провести процедуру перереєстрації авто в режимі онлайн

Українських автомобілістів хочуть позбавити необхідності вичікувати черги в сервісних центрах МВС. Відомство Авакова хоче суттєво змінити процедури оформлення деяких документів. Зокрема, йдеться про переведення в режим онлайн особливо популярних послуг: оформлення договору купівлі-продажу та відповідно перереєстрація автомобіля.

Саме про це йдеться у проєкті постанови, яка повинна внести зміни до деяких приписів Кабінету міністрі України. Відбуватися укладення договору в режимі онлайн буде через особистий Електронний кабінет водія. За умов пандемії COVID-19, це стане ідеальним рішенням для забезпечення необхідних карантинних норм. Таким чином, особиста присутність покупця та продавця буде вже не потрібна.

Зазначимо, що у тому ж проєкті постанови Кабміну йдеться про внесення змін до правил здачі іспитів на водійські права. Строк, під час якого є дійсним результат складеного теоретичного тесту, продовжать з чинних 3 місяців до 24 місяців. За умови здачі практичного іспиту на машині із коробкою “автомат”, в отриманому водійському посвідчені будуть робити відповідну позначку “А”.

Крім того, в планах МВС значно спростити процедуру підтвердження водійського стажу: довідка з роботи та виписка із трудової книжки більше не будуть потрібні. Термін водійського стажу тепер не стане на заваді охочим відкрити чергову категорію прав.

: ampercar.com

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.