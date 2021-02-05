Поки дружина та син були відсутні, чоловік запросив іншу жінку та… вбив її

У Малині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві жінки. 2 лютого увечері до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла 38-річної жінки в одному з будинків міста. Характер наявних у неї травм свідчив про насильницьку смерть. За підозрою у причетності до вбивства поліцейські затримали 61-річного господаря будинку. Триває встановлення усіх обставин.

Повідомлення про подію надійшло від жительки міста Малина. 60-річна жінка, увечері повернувшись з роботи, побачила на підлозі у коридорі свого будинку тіло знайомої її сина.

Для встановлення усіх обставин на місце події прибули працівники слідчо-оперативної групи Малинського відділення поліції. У будинку вони також застали 61-річного господаря, який мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Повідомити будь-що про травмування загиблої чоловік відмовлявся.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У ході огляду місця події, а також у результаті проведених заходів поліцейські з’ясували ймовірні обставини. Попередньо, увечері господар за відсутності дружини та сина запросив жінку до будинку. Незадовго до цього він купував у місцевому магазині алкоголь та продукти. На якомусь етапі спілкування між гостею та господарем виник конфлікт. Його причини нині встановлюються.

На підставі зібраної у будинку слідової інформації у поліцейських є обгрунтовані підстави вважати чоловіка причетним до нанесення загиблій смертельних травм. Він затриманий у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Призначено низку експертних досліджень, у тому числі судово-медичне щодо причин смерті жінки. Триває подальше встановлення усіх обставин.

Досудове розслідування проводиться під процесуальним керівництвом Коростишівської місцевої прокуратури.

: zhitomirnews.com

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