В США оголосили у розшук ляльку Чакі з відомого фільму жахів

Техаський відділ громадської безпеки розіслав жителям повідомлення про розшук ляльки Чакі, яка у фільмі жахів вона стала одержима злим духом. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.

У повідомленні від Amber Alert йшлося, що лялька Чакі — 28-річний хлопець з рудим, каштановим волоссям, блакитними очима. Він одягнений у блакитний джинсовий комбінезон із кольоровою сорочкою з довгими рукавами та мав при собі кухонний ніж.

Відділ громадської безпеки зробив три розсилки електронною поштою передплатникам Техаської системи сповіщень.

“Це попередження є результатом тестової несправності. Ми просимо вибачення за плутанину, яку це могло спричинити, і старанно працюємо над тим, щоб не повторити цього”, — заявили у Департаменті.

Довідково:

“Прокляття Чакі” (англ. Curse of Chucky) — американський фільм 2013 року в жанрі слешер. Вперше Чакі з’явився на екрані в 1988 році у фільмі “Дитячі ігри”.

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