Ранні симптоми раку нирки, які повинні насторожити

Рак нирки – один з найпоширеніших видів злоякісних пухлин. Нерідко схильність до онкології передається у спадок, але часом розвиток пухлини також провокує куріння, ожиріння і високий кров’яний тиск. Детальніше про те, які симптоми найчастіше вказують на недугу, – читайте у нашій статті.

Погані результати УЗД черевної порожнини

Зміни в нирках, спровоковані пухлиною, можна побачити за допомогою УЗД навіть на ранніх стадіях. Саме тому лікарі рекомендують регулярно обстежувати черевну порожнину, особливо якщо вас щось турбує.

Ниючий біль у боці

Іноді рак нирки можна виявити за допомогою ниючого болю у боці. В цілому, він дозволяє займатися повсякденними справами, але при цьому не проходить. Якщо біль не припиняється протягом декількох днів, саме час звернутися до лікаря.

Кров в сечі

Цей симптом може бути як ознакою онкології, так і досить невинного захворювання. У будь-якому випадку кров під час сечовипускання повинна стати приводом для відвідин фахівця.

: wworld.com.ua

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