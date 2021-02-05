Українці зможуть використовувати цифрові паспорти нарівні з паперовими

Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт, яким дозволяється використання цифрових паспортів нарівні з паперовими.

Як повідомляє Мінцифри, до цього користування паспортами в “Дії” регулювалося Постановою Кабміну, а прийняття нового законопроєкту (№4355) підвищує статус використання е-паспортів на юридичному рівні.

Зазначається, що ID- картками сьогодні можуть користуватися приблизно 5 млн українців, а закордонним паспортом у смартфоні — до 16 млн.

Використання е-паспортів значно спростить життя громадянам. Їх можна буде пред’являти на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства, крім випадків перетинання державного кордону, в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Також схвалений законопроєкт визначає термінологію, зокрема застосування е-паспортів.

: bigkyiv.com.ua

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