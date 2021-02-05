Названо найпопулярніший автомобільний бренд в США

Компанія Consumer Reports провела дослідження, в рамках якого вона з’ясовувала, наскільки власники задоволені своїми автомобілями, і за результатами перевірки склали рейтинг улюблених брендів. Однак крім думки власників при складанні рейтингу додатково враховувалися 5 факторів – водіння, комфорт, автомобільну електроніку, простір і вартість. Всього було перевірено 369 000 автомобілів.

Компанія Ілона Маска, а саме Tesla отримала кращий результат, а Infiniti – найгірший. Зокрема, Tesla набрала 88 балів, а Infiniti – 48. Однак це не просто цифра. Consumer Reports пояснює, що це дослідження присвячене автомобілям, які відповідають очікуванням власників, і не обов’язково корелює з якістю збірки або надійністю. Комусь може сподобатися вся конкретна модель, незважаючи на те, що вона постійно знаходиться в магазині. І навпаки, щось абсолютно надійне і бездоганне могло б отримати низьку оцінку, якби воно було зовсім нудним.

Маючи це на увазі, більш пильний погляд на цифри показує, що Tesla отримала найвищі бали за водіння і дуже високі за комфорт і електроніку. За обсяг салону і ціну бренд набрав всього 1 бал з 5. З іншого боку, Infiniti також отримала найнижчу оцінку за вартістю, але також отримала 1 бал з 5 по електроніці. Обсяг місця в салоні був нижче середнього, а водіння і комфорт отримали середні оцінки.

Разом з Tesla в п’ятірці лідерів йде Lincoln, за яким слідують Ram, Chrysler і Subaru. У самому низу рейтингу Nissan зайняв 58 місце, за ним слідують Cadillac, Buick і Mercedes-Benz. В Consumer Reports відзначається, що одні бренди пропонують тільки кілька моделей, а інші – багато, і це само по собі може вплинути на результати.

Для участі в опитуванні бренди повинні мати як мінімум дві моделі в своїй лінійці. Крім того, з дослідження були виключені декілька брендів, включаючи Acura, Alfa Romeo, Fiat, Genesis, Jaguar, Land Rover, Maserati і Mitsubishi.

: uamotors.com.ua

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