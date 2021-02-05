Ідентифікована нейронна мережа, відповідальна за схильність до алкоголізму

Витоки алкогольної залежності побачили в мережі головного мозку, яка регулює реакцію на небезпеку, відповідає за прийняття рішень і оцінку шансів людини на отримання «нагороди» або «покарання» внаслідок її ж дій.

Синдром залежності від алкоголю – хронічне психічне прогредієнтне захворювання, від якого щорічно помирають понад три мільйони людей у світі.

Раніше вчені пропонували безліч нейробіологічних механізмів, які могли б відповідати за розвиток алкоголізму: часто наголос робили на системі винагороди, лімбічну область і префронтальну кору головного мозку. Останнім часом для визначення мережі, відповідальної за можливих «попередників» алкогольної залежності, використовували сучасні нейробіологічні методи, в тому числі оптогенетику.

Так, автори недавнього дослідження, проведеного на пацюках, заявили, що невелика популяція клітин в миндалевидному тілі стимулює «нейрони апетиту» у відповідь на споживання алкоголю і солодких напоїв: гризуни з дефіцитом експресії транспортера гамма-аміномасляної кислоти воліли спирт солодкого розчину. Інша робота передбачала, що на компульсивне вживання мишами алкоголю впливала активність в механізмі, що включає прямі проєкції з медіальної префронтальної кори в центральну сіру речовину середнього мозку.

Однак залишається питання, як за допомогою цих результатів визначити нейронні мережі, що сприяють початку алкогольної залежності у людей? Для цього автори нового дослідження, опублікованого в журналі Science Advances, проаналізували дані більш ніж двох тисяч молодих людей 14 і 19 років з Великобританії, Німеччини, Франції та Ірландії.

Орбітофронтальна кора головного мозку – ділянка префронтальної кори в лобових частках, яка бере участь в ухваленні рішень, що сприймає неприємну або надзвичайну ситуацію, а потім відправляє цю інформацію в центральну сіру речовину середнього мозку, яка вирішує, чи потрібно нам уникати цих ситуацій.

Учасники дослідження спочатку заповнили опитувальник, а потім пройшли функціональну МРТ на основі завдань «безпрограшного або великого виграшу»: як виявилося, коли тінейджери не отримували грошової винагороди за виконання завдань (що викликало негативне почуття), зв’язок між орбітофронтальною корою і центральною сірою речовиною виявився сильнішим у тих учасників, які мали схильність до алкоголізму. За аналогією з цим добровольці, які демонстрували більш перезбуджений шлях регуляції між орбітофронтальною корою і центральною сірою речовиною, теж виявляли тягу до алкоголю

Як пояснюють вчені, людина піддається більшому ризику розвитку розладів, пов’язаних з алкоголем, коли цей нейронний зв’язок між центральною сірою речовиною і орбітофронтальною корою порушується.

Відбувається це завдяки двом механізмам: вживання міцних напоїв пригнічує центральну сіру речовину, так що мозок не здатний більше реагувати на негативні сигнали та ігнорує необхідність уникати небезпеки, тим самим змушуючи людину відчувати тільки переваги вживання алкоголю, а не його побічні ефекти.

Так дослідники пояснили нав’язливе прагнення до вживання алкоголю. Крім того, у хворих на алкоголізм буває надмірне збудження центральної сірої речовини: воно змушує відчувати, ніби людина опинилася в несприятливій або неприємній ситуації, від якої потрібно позбутися – а для цього необхідно терміново випити.

У цьому побачили причину імпульсивного вживання алкоголю. «Ми виявили, що одна і та ж нейронна регуляція зверху вниз може працювати зовсім різними способами, але все ж що призводить до подібного зловживання алкоголем», – підсумував Тіан Цзя з Фуданьського університету в Шанхаї (Китай)

: cikavosti.com

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