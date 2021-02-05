Команда Брітні Спірс спростувала теорію змови про її Instagram

Шанувальники Брітні Спірс все намагаються розгадати загадку її сторінки в Instagram. Вона полягає в тому, що за останні три роки контент в акаунті співачки різко змінився і сама Брітні ніяк це не коментує. Підписники Спірс вже не перший рік спостерігають у своїй стрічці дивні і незручні, на їхню думку, танцювальні відео співачки, незрозумілі і безглузді пости і однотипні Селфі.

У зв’язку з цим деякі шанувальники співачки припустили, що її позбавили доступу до соцмереж, а всі ці дивні неякісні публікації роблять її опікуни.

Фанати довгий час ставили питання самій Брітні, але безрезультатно. Нещодавно хтось із них вирішив звернутися до компанії CrowdSurf, яка займається справами співачки. Користувачі поставили представникам організації всі наболілі питання: «Чому Instagram Брітні так сильно змінився? Чому її фото схожі на скріншоти, чому вона не викладає якісні знімки? Чому вона ніколи не залишає коментарі на чужих сторінках і не лайкає записи інших користувачів? Чому вона нічого не публікує в Stories? Вона взагалі сама веде свою сторінку або тільки надсилає матеріали для публікацій?»

Кессі Петрі, глава CrowdSurf, відповіла на запитання користувачів листом, в якому пояснила, що у співачки є команда помічників, але свої соцмережі вона веде сама.

«Брітні сама створює публікації і пише пости в своєму Instagram. Вона шукає картинки в Google і Pinterest, шукає меми, цитати і все інше самостійно. Всі відео вона редагує сама. Якщо відео редагувала її команда, то тільки тому, що Брітні сама про це попросила і дала інструкції. Вона сама вирішує, що публікувати», – написала Петрі.

Кессі зазначила, що багато хто вірить в теорію змови, хоча сама Брітні не раз говорила, що є автором своїх публікацій. Окремо Петрі підкреслила, що Спірс не вимагає допомоги і ні на що не натякає у своїх записах.

«Вона просто живе своїм життям і веселиться в Instagram», – сказала глава CrowdSurf.

: bilshe.com

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.