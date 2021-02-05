Голий українець в Польщі нестандартно попрощався з ненависною роботою

Українець після звільнення з роботи під Вроцлавом у Польщі влаштував оригінальний протест перед входом на фабрику. Він прийшов до в’їзду у будівлю повністю голим і показав непристойний жест середніми пальцями обидвох рук. Ймовірно, чоловік був у стані алкогольного сп’яніння.

Як повідомляє Gazeta Wrocławska, у такий спосіб українець вирішив “попрощатися” зі своєю роботою.

Працівники фабрики LG, до якої прийшов чоловік, зазначили, що це не перший такий випадок – люди розчаровані важкою роботою, самотністю та відсутністю сну.

Представники корейської фірми підтвердили, що чоловік працював на підприємстві. Його найняли через сторонню фірму. Але на момент інциденту українець вже не був співробітником LG. У компанії припустили, що він був п’яним. Також керівництво фірми здивувалося, що українець наважився вийти на вулицю голим в січневий холод.

: ukrrain.com

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