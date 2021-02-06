У твідовому піджаку: Кейт Міддлтон продемонструвала новий елегантний образ (фото)

Герцогиня Кембриджська за допомогою відеозв’язку поспілкувалася з британськими вчителями. Для онлайн-зустрічі вона обрала твідовий піджак від відомого бренду.

Кейт Міддлтон поспілкувалася з вчителями школи Ribbon Academy в рамках Тижня психічного здоров’я дітей, який зараз проходить у Великій Британії. Відомо, що Кейт та принц Вільям багато уваги приділяють проблемі ментального здоров’я, а під час пандемії коронавірусу вона стала однією з головних у їхній роботі.

Ця школа з 2002 року співпрацює з благодійним фондом дитячого психічного здоров’я Place2B, а Кетрін є його патроном. На карантині організація допомагала учням та працівникам шкіл. Дружина принца Вільяма зазначила, що розуміє труднощі праці вчителів, адже під час карантину її діти – 7-річний принц Джордж та 5-річна принцеса Шарлотта навчалися вдома. Для герцогині Кембриджської це стало справжнім випробуванням.

“Ви – рятувальний круг для багатьох сімей. Я знаю, що це потребує величезних зусиль, енергії та терпіння. Дякую вам за ту важку працю, яку ви щоденно виконуєте для дітей”, – сказала герцогиня.

Для відеодзвінка Кетрін обрала елегантний образ. Вона постала перед камерою у твідовому піджаку синього кольору від Rebecca Taylor. Розкішне волосся дружина принца Вільяма зібрала у високий хвіст. На обличчі вона зробила улюблений макіяж з чорними стрілками на повіках і коричневою помадою на губах. Довершила look вишуканими сережками.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

: showbiz.24tv.ua

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