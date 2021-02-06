Поліція оголосила підозру в порушенні правил безпеки співробітнику запорізької лікарні, де сталася пожежа

Завідувачу господарсько-обслуговуючого персоналу Запорізької обласної інфекційної лікарні, де в ніч на 4 лютого у реанімаційному відділенні сталася пожежа, висунуто підозру у вчиненні кримінальних злочинів, які кваліфікуються як порушення встановлених вимог пожежної безпеки та порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області, встановлено, що співробітник у порушення вимоги ст. 15 закону “Про охорону праці” та посадової інструкції не зупинив роботу обладнання з виконанню робіт з підвищеною небезпекою, що створило загрозу життю та здоров’ю людей. Унаслідок цього 3 лютого під час кисневої терапії виникла пожежа, яка призвела до загибелі трьох пацієнтів і лікаря-анестезіолога.

4 лютого співробітнику лікарні повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 270 та ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, в ніч на 4 лютого внаслідок пожежі в обласній інфекційній лікарні Запоріжжя загинули чотири людини: троє пацієнток та анестезіолог. Установлено, що смерть настала від шоку, спричиненого термічними опіками полум’ям. Ще двоє постраждалих з опіками та отруєнням продуктами горіння доставлені до медзакладу.

Пожежу кваліфіковано як надзвичайну ситуацію місцевого рівня. 4 лютого правоохоронці затримали відповідального за протипожежну безпеку в лікарні.

Слідство опрацьовує низку версій виникнення займання, зокрема використання медичного обладнання без наявності відповідних дозволів, з порушенням установлених правил, що призвело до витоку кисню через систему штучної вентиляції легень із подальшим його критичним накопиченням у приміщенні палати та вибухом з виникненням пожежі.

: ua.interfax.com.ua

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