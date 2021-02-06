Названо найміцніші моделі смартфонів на думку експертів

Багато користувачів віддають перевагу смартфонам, здатним витримати експлуатацію в екстремальних умовах, з яких не треба здувати порошинки щогодини. Таких апаратів на ринку повнісінько. Кращі з них ви знайдете в нашій статті.

№3 – iPhone 12

Нове покоління iPhone отримало сучасне ультраміцне скло Ceramic Shield , що захищає дисплей. Воно в чотири рази надійніше того, що використовувалося в iPhone 11. Так що при падінні екран навряд чи постраждає. Задник ж захищений склом Gorilla Glass , а рамка виконана з надійного алюмінію. При цьому корпус має вологозахист IP68. За рахунок неї смартфон витримує занурення під воду на глибину до 1.5 метрів. Якщо ви не плануєте ходити в походи, кидати смартфон на камені, то такої міри захисту вам вистачить з головою.

З інших особливостей – 6.1-дюймовий дисплей, виконаний за технологією OLED, новий потужний процесор Apple A14 і відмінні фотоможливості подвійної камери, де основним датчику допомагає ультраширік.

№2 – Blackview BV9900 Pro

Представник броньованого сегмента сертифікований за стандартами IP68, IP69 і MIL-STD-810G. Це означає, що він витримує експлуатацію в екстремальних погодних умовах, занурення в воду, лід, пісок та інші подібні дії. Що до характеристик, то тут встановлений процесор Helio P90, чиєю зв’язки з 8 ГБ оперативної пам’яті з головою вистачає для плавної роботи інтерфейсу. Непогано йдуть справи з провідним 48-мегапіксельним датчиком. При природному освітленні його цілком можна використовувати для захоплення природних пейзажів. Акумулятора ємністю 4380 мАг вистачає на день-два автономної роботи, в залежності від активності експлуатації.

№1 – Ulefone Armor 9

За ступенем захисту гаджет аналогічний попередньому конкурсанту – користуватися ним можна в будь-яких умовах. Однак, в деяких ключових моментах він зарекомендував себе краще. Так, батарея має об’єм 6600 мАч , та й підтримка 18-ватної швидкої зарядки явно не зайва. Основний фотосенсор крутіше – 64 МП. Як підсумок – більш деталізовані і чіткі знімки. Начинка ж тут ідентична – той е Helio P90 і 8 Гб оперативної пам’яті, так що в швидкості роботи різниці немає.

: gsminfo.com.ua

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