Названо найпотужніші двигуни BMW в Україні

Фахівці представили рейтинг моделей BMW з потужними двигунами, які є доступними в Україні в поточному році.

Так у виконанні M50d версій Х5 / X6 / X7 застосовується трилітрова дизельна установка на 400 «коней». Бензинова аналогічна установка на M2 Competition в кузові купе генерує 411 кінських сил.

M4 Competition з трилітровою установкою BMW M версії TwinPower Turbo генерує 510 «коней». Модифікація M850i ​​у виконанні xDrive оснащується 4,4-літровим силовим агрегатом на 530 кінських сил. Для модифікації M760 Li в комплектації xDrive пропонується, напевно, найбільший силовий блок баварського автобренда. Йдеться про 6,6-літрову силову установку V12, яка здатна генерувати 609 «коней».

Даний рейтинг замикає високопродуктивна модифікація BMW M5 у виконанні CS. Цей транспортний засіб отримав 4,4-літровий двигун на 635 «коней». Крутний момент в даному випадку становить 750 Нм.

: avtosota.com

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