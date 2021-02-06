Посадовців обласного бюро судмедекспертизи судитимуть за хабарництво

Встановлено, що підозрювані одержали 4 тис. доларів США від підлеглого за призначення його на посаду судово-медичного експерта.

“За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно начальника Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та судово-медичного експерта одного з міжрайонних відділень – за фактом пособництва в одержанні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України)“, – йдеться у повідомленні обласної прокуратури.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в області за оперативного супроводу УСБ України в Івано-Франківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

: pik.net.ua

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