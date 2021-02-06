Українці встановили рекорд, перелетівши на повітряній кулі через всі Карпати (фото)

Досвідчений пілот Микола Рубель та чемпіон України Валентин Щенявський разом із командою з десяти людей організували переліт через Карпати на повітряній кулі і встановили новий рекорд України.

Про це повідомив дослідник Андрій Риштун у фейсбуці.

Учасники взяли дві величезні кулі, розраховані на 8 пасажирів кожна. І замість людей навантажили їх під зав’язку балонами з пальним. Маючи пів-тони газу на борту можна летіти хоч на Львів!Місцем старту було село Довге Іршавського району. Тут закінчується рівнинне Закарпаття та починаються перші горби.

«Летіти потрібно взимку! Холодне повітря краще піднімає гарячу кулю. Відповідно менше витрачається газу. Влітку, наприклад, польоти можливі лише дуже вранці чи ввечері і то вони доволі короткі», – написав Андрій Риштун у повідомленні.

За його словами, за швидкості 60 км/год в корзині штиль а навколо абсолютна тишина. Нічого не свистить і не дує.

«На висоті 2400м ми пробили хмари та нарешті поніжилися на сонечку. Вище 2500 м не піднімаємося, диспетчер не дозволив. Температура нуль градусів, швидкість 67 км/год!», – поділився враженнями Андрій.

: shotam.info

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