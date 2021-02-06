Рахим Ошакбаев, получив прощение своего бывшего любовника – Ивана Кривенко, вновь стал гей-френдли в Европе.

Итак, Рахим Ошакбаев будет представлять Республику Казахстан на Международной конференции по гендерной идентичности и правам лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров 2021. Данное мероприятие пройдет в Афинах с 8 по 9 апреля текущего года. Слет секс-меньшинств решили не отменять, несмотря на пандемию, хотя все участники должны будут прибыть за неделю до начала мероприятия и провести семь дней в самоизоляции.

Как отмечается на сайте организаторов Waset.org, помимо Рахима Ошакбаева ожидаются также представители других стран Средней Азии. Впервые в истории в конференции будут принимать участие граждане Таджикистана и Киргизии.



Сам Рахим Ошакбаев ранее никогда не участвовал в подобных мероприятиях на официальном уровне. Скорее всего, оказанное ему доверие обусловлено тем, что Рахиму Сакеновичу удалось замять ряд скандалов вокруг своей беспорядочной половой жизни. В частности, бывший любовник Ошакбаева Иван Кривенко неоднократно обвинял защитника ЛГБТ-движения Казахстана во всех тяжких. Но к концу прошлого года финансовые претензии Кривенко были частично удовлетворены Рахимом Ошакбаевым.



Напомним, автор книги «История развития и перспективы ЛГБТ движения в Казахстане» Рахим Ошакбаев известен в Казахстане не только, как ЛГБТ-активист, но и как эксперт широкого профиля. Рахим Сакенович Ошакбаев является Директором центра прикладных исследований «Талап», членом Национального Совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан, заместителем Председателя Правления НЭПК Союз «Атамекен» и экономическим аналитиком. В последние годы Рахим Ошакбаев не раз подвергался нападкам за свою нетрадиционную ориентацию, а также активную поддержку ЛГБТ-движения.