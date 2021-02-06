Австралієць купив найдорожчий номерний знак у світі

На дорогах Мельбурна, в Австралії, було помічено автомобіль Mercedes-AMG з незвичайними номерними знаками.

Вартість такої таблички з номером “1” становить 2,5 млн австралійських доларів.

Раритетний номер був виготовлений ще у 1932 році. Така унікальна табличка з цифрою “1” та надписом “Vic”, що означає штат Вікторія, була виготовлена для держ службовця з Мельбурна, але замовник так її і не отримав. У адміністрації почали сперечатись кому насправді повинен дістатись такий номерний знак і врешті він залишився в реєстраційному департаменті до 1984 року.

1984-го року даний номерний знак було продано за 165 тисяч доларів, а потім з кожним продажем його ціна почала зростати. Під таким номером їздили такі автомобілі, як Saab 9000 Turbo, Ferrari, Rolls-Royce і Porsche.

В Австралії це не перший випадок купівлі автомобільних номерів за такі великі гроші. Минулого року на аукціоні продали номерний знак з номером “26” за 1,1 мільйон австралійських доларів, а 2018-го року номер “101” продали за 510 тисяч.

: autogid.pro

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