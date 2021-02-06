Королева Летиція власним прикладом показала, що сивина може виглядати стильно (фото)

Віяння нових часів і нового погляду на красу.

Не так давно королева Іспанії перестала підфарбовувати корені і вперше вийшла на публіку, не соромлячись легкої сивини. Минуло трохи часу і в неї вже кілька добре помітних сріблястих прядок. Та Летиція і її стилісти навчились інтегрувати справжній тон волосся в образи.

Так, днями 48-річна королева вийшла у світ в строгому, але елегантному аутфіті. Класичне довге сіре твідове пальто, сірі прямі брюки в клітинку і блуза з бантом молочного відтінку – Летиція часто обирає стримані, але стильні образи.

Погляньте лише, як вдало з усім луком поєднався новий колір волосся королеви. Її сиві пасма виглядають, як висвітлені у холодний тон прядки.

: lux.fm

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