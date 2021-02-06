В Україні запровадили нові штрафи для водіїв

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект №3742 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю», повідомляє SpecMachinery.

Законопроект покликаний законодавчо закріпити можливість фіксації порушень габаритно-вагових параметрів в автоматичному режимі.

Він також розширює повноваження Укртрансбезпеки в частині здійснення габаритно-вагового контролю – надає їй право стягувати у судовому порядку плату за проїзд для вантажівок, які порушують габаритно-вагові параметри. Крім цього, законопроект встановлює відповідальність вантажовідправника як першої ланки у вантажних перевезеннях і значно підвищує відповідальність автоперевізників за недотримання габаритно-вагових норм.

Прийнятий законопроект нерозривно пов’язаний із законопроектом №3743, що посилює відповідальність учасників перевезень і вводить нові штрафи за порушення габаритно-вагових параметрів, а саме:

Штраф для вантажовідправників за порушення при внесенні відомостей у товарно-транспортні накладні або інші документи на вантаж у розмірі 34 тис. грн.

Штраф для користувачів (власників) транспортних засобів за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм в залежності від % перевантаження: – до 2 % включно у розмірі 1700 грн; – від 2% до 5% у розмірі 5100 грн; – від 5% до 10% у розмірі 8500 грн; (залишені без змін) – від 10% до 20% у розмірі 17 тис. грн; (залишені без змін) – від 20% до 30% у розмірі 34 тис. грн; – понад 30% у розмірі 51 тис. грн.

Штраф за відмову від проходження ГВК у розмірі 51 тис. грн.

Штраф для посадових осіб суб’єктів господарювання, громадян-суб’єктів підприємницької діяльності та/або водіїв за невиконання законних вимог працівників Укртрансбезпеки щодо перевірки дотримання вимог законодавства про автомобільний транспорт, усунення порушень законодавства з безпеки на автомобільному транспорті або створення перешкод для виконання покладених на них обов’язків, завдань у розмірі 51 тис. грн.

: autotheme.info

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