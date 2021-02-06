В автомобілях BMW з’явиться алюміній, створений за допомогою сонячної енергії

Алюміній, створений за допомогою сонячної енергії, використовуватимуть у автомобілях BMW Group.

BMW Group заявила про початок використання «сонячного алюмінію», тобто алюмінію, виготовленого з використанням сонячної енергії у своїх автомобілях. Про це йдеться у офіційній заяві прес-служби компанії.

Перехід на екологічно чистий алюміній дозволить BMW вже до 2030 году зменшити викиди СО2 у ланцюгу постачальників на 20%. 43 тисячі тон «сонячного алюмінію» єдиному в Європі цехові легких металів BMW Group у німецькому місті Ландсхут поставлятиме компанія EGA, яка використовує у виробництві алюмінію енергію сонячного парку в Дубаї.

Заявлений об’єм покриє половину річної потреби алюмінію заводу у Ландсхуті. Він виробляє великі структурні частини кузовів, компоненти електроприводів та двигунів, які є в кожному автомобілі марки, а це означає, що кожен проданий BMW сприятиме поліпшенню екології.

Також BMW досягла домовленостей з постачальниками про використання «зеленої» енергії для виробництва акумуляторів.

: autogeek.com.ua

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