Toyota: найпопулярніший запит у світі серед автомобілістів

Запит зі словом «Toyota» став найпопулярнішим серед користувачів пошукової системи Google у 2020 році.

Незважаючи на очевидні негативні наслідки пандемії коронавірусу, Toyota домінувала минулого року. Програвши свій титул «бестселера» на користь Volkswagen Group п’ять років тому, японська марка знову стала найбільш продаваною у 2020 році.

Помста Toyota на цьому не закінчилась. Згідно з дослідженнями, проведеними компанією Compare the Market, у 2020 році Toyota домінувала за пошуковими запитами Google. Цю позицію раніше займала BMW у 2019 році, яка зазнала зменшення обсягу запитів протягом ураженого пандемією року.

Зазначимо, аналіз ринку включав дані результатів пошуку з 158 країн за 2018, 2019 та 2020 роки. Загальний обсяг пошуку автомарок у 2020 році становив близько 88 мільйонів.

Згідно з дослідженням, Toyota опинилася на першому місці в 55 країнах, що становить 34,8 відсотка від загальної кількості проаналізованих країн. Це стало величезним поліпшенням порівняно з кількістю в 2019 році, коли «Тойоту» шукали лише у 17,7 відсотках проаналізованих країн.

З іншого боку, BMW зазнала величезного падіння з минулорічного п’єдесталу, коли машини марки найчастіше шукали у 118 країн у 2019 році, до лідерства лише у 34 країнах у 2020 році, що говорить про 64-відсоткове падіння. Проте німецька марка зберігає своє місце як «розшукуваного» автовиробника за трирічний період, який відображається 38,3 відсотках всіх найпопулярніших пошукових запитів проти 31,3 відсотка у Toyota.

Mercedes-Benz, з іншого боку, зберіг своє третє місце за популярністю (в розрізі запитів) автовиробника у 158 країнах. Цікаво, що Kia та Ford продемонстрували високий рейтинг у дослідженні, посівши 4 та 5 місця відповідно, трохи нижче Mercedes-Benz. Обидві автомобільні марки були на останньому місці у 2019 році, коли кожна з них опинилася лише на одному першому місці в одній країні.

Цікаво, що в Україні за пошуковими запитами першим став «АвтоВАЗ», а в Росії перемогла Toyota.

Компанія Compare the Market опублікувала повний рейтинг на своєму веб-сайті, включаючи інтерактивну карту, яка включає дані з 2018 по 2020 рік.

: motorcar.com.ua

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