Для запобігання діабету і хвороб серця запропонували легкий спосіб

Серцеві захворювання і діабет другого типу вважаються неінфекційними або хронічними захворюваннями. На відміну від вірусних інфекцій, таких як застуда або грип, які викликані чимось певним, причина хронічних захворювань криється в декількох факторах ризику. Вони схожі у діабету і хвороб серця, відзначають фахівці.

Деякі з факторів змінити неможливо: наприклад, вік, стать і сімейний анамнез. Однак на ці небезпечні захворювання впливають і придбані звички. Наприклад, харчування, куріння і фізична активність, заявила старший програмний директор Центру Джона Хопкінса дієтолог Беккі Рамсінг.

За її словами, дієта грає велику роль в профілактиці хронічних захворювань. Якщо один раз з’їсти багато морозива – це нічим не загрожує, але регулярне вживання таких продуктів небезпечно.

«Дослідження показують, що люди, які регулярно їдять більше цільнозернових, овочів, фруктів, бобів і горіхів і менше червоного м’яса, обробленого м’яса, насичених жирів, продуктів з високим ступенем переробки та цукру, – мають більш низькі показники як діабету, так і серцевих захворювань », – заявила Рамсінг.

Рослинна дієта – один з головних способів знизити ризик цих хвороб, оскільки такі продукти, як правило, містять більше клітковини, вітамінів і антиоксидантів. Їжа на рослинній основі також містить набагато менше насичених жирів.

Рамсінг порадила виключити червоне м’ясо і замінити його на бобові і сочевицю. Такий раціон здатний знизити рівень цукру в крові, холестерину і кров’яного тиску.

«Цільнозернові продукти можуть бути однією з найбільш важливих груп продуктів для запобігання діабету», – пояснила фахівець. «Споживання цільного зерна було пов’язано з 11% меншим ризиком діабету другого типу», – повідомила фахівець. Йдеться про порції 16 г в день для чоловіків і жінок.

Крім того, ключем до запобігання хронічних захворювань є фізичні вправи. Рамсінг рекомендує здійснювати швидку прогулянку, пробіжку або їздити на велосипеді 30 хвилин кожен день.

: zdorovia.com.ua

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