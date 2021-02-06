Головне-впевненість в собі: півень дав бій псу, котрий в рази більший нього

Під час перебування в кемпінгу в Саншайн-Кост, Квінсленд, собака Корінн Санто щосили намагалася «домовитися», по крайній мірі, з одним з жителів.

Але їй не вдалося знайти спільної мови з півнем.

Про це повідомляє Storyful, передає Інше ТБ.

На відео, опублікованому в Facebook, видно, як Люсі біжить до своєї господині від півня.

«Півень впевнений, що територія табору — його», — говорить Корінн.

Она добавила, что Люси – не единственная собака, которая стала жертвой агрессивного петуха. «Птица командует всеми собаками», – сказала женщина.

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: freezmi.io

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