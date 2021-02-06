Біограф розповів про справжню «любов» принца Гаррі до Великобританії

Зовсім скоро виповниться рівно рік з того моменту, як принц Гаррі і Меган Маркл склали з себе королівські повноваження і перестали виконувати обов’язки старших членів королівської сім’ї. Найближчим часом їм належить вирішити, чи назавжди вони залишають свої пости або все ж таки повернуться до монаршої роботи.

Після «Мегзіта» багато британців звинуватили герцога Сассекського в тому, що він зрадив батьківщину.

Відомий королівський біограф Ян Мойр (Jan Moir) вважає так само. У статті, яку опублікувало видання Daily Mail, він розповів, чому Гаррі, як колишній військовий, не відмовляється від своїх титулів, регалій і звань. Як виявилося, справа тут не в патріотизмі герцога, а в елементарному бажанні на цьому нажитися.

“За допомогою королівського статусу принц вражає американців і підписує великі контракти один за іншим” – пояснює експерт.

На думку Мойра, герцога Сассекського зовсім не бентежить такий цинічний підхід. Він, навпаки, намагається укласти якомога більше договорів. Наприклад, тільки одна угода принца Гаррі і Меган Маркл з Netflix оцінюється в 100 мільйонів доларів.

Правда, деякі шанувальники пари все ж намагаються виправдати своїх улюбленців. У Великобританії вони перебували під опікою королівської сім’ї, а після «Мегзіта» позбулися матеріальної допомоги. Якийсь час після від’їзду герцога і герцогині Сассекських в Північну Америку батько Гаррі, принц Чарльз, особисто допомагав їм. Потім пара відмовилася від його грошей і тепер заробляє на життя самостійно.

: ukrrain.com

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.