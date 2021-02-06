У 2020 році у Нідерландах встановили сонячні станції загальною потужністю 2,9 ГВт

У 2020 році Нідерланди встановили нові сонячні електростанції загальною потужністю 2,933 ГВт, повідомляє Ecotown.

У звіті Dutch New Energy Research повідомляється, що фотоелектричні потужності збільшилися на 14% у порівнянні з 2019 роком, зробивши минулий рік найуспішнішим роком для сонячного сектору з 2010 року.

Згідно з документом, житлові сонячні установки у 2020 році досягли у цілому 1,095 ГВт, вперше подолавши рівень 1 ГВт і збільшившись з 873 МВт у 2019 році.

За той же період комерційний сегмент, який постраждав від деяких затримок проектів у 2020 році через пов’язані з COVID -19 карантинні заходи, встановив сонячні електростанції загальною потужністю 1,838 ГВт, продемонструвавши незначне зростання у порівнянні із запущеними у 2019 році сонячними станціями загальною потужністю 1,696 ГВт.

У звіті наголошується, що сонячні електростанції у Нідерландах у минулому році виробили близько 7,92 ТВт·год електроенергії, що відповідає 6,6% споживання в країні. У 2019 році частка сонячної енергії становила 4,8%.

: kosatka.media

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