Які автомобільні бренди користувачі Google шукають найбільше

Серед всіх автокомпаній Toyota була лідером в минулому році за кількістю запитів у пошуковій системі Google. Роком раніше перше місце займав бренд BMW.

Громадяни 55 держав планети в пошуковий рядок браузера Google вводили запит “Toyota”. Баварська марка BMW лідирує в 34 країнах, інший німецький транспортний гігант – Mercedes – в 15.

Наступними популярними модифікаціями стали KIA (7 держав), Ford (6), Volvo (5), Audi (5), Honda (4) і Nissan ( 4). Toyota найчастіше цікавила споживачів з росії, Ісландії, Австралії. Прикро, що українці в 2020 році активно продовжують цікавитися машинами російської марки «АвтоВАЗ».

В Узбекистані дуже популярний бренд Daewoo, що не дивно, хоча компанія не існує досить давно.

Користувачі прийшли в подив від того, що в Китаї лідирує Alfa Romeo, хоча її автомобілі не б’ють рекорди продажів в Піднебесній. Експерти пояснили феномен так: в КНР раніше заблокували пошуковик Google, але певна кількість запитів по італійській фірмі користувачі все ж змогли зробити.

: avtosota.com

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