Експерти пояснили, як швидка ходьба впливає на тривалість життя

Дослідження показало, що люди, що відрізнялися швидким темпом ходьби, були схильні до більш довгої тривалості життя у всіх категоріях індексу маси тіла (ІМТ).

Вчені констатують: ритм ходьби людини і її тривалість впливають на схильність до довголіття. Швидка хода і пересування пішки в певному обсязі асоціюються з більш високими показниками протяжності життя, незалежно від ваги.

Результати дослідження, що показало це, опублікувало видання Mayo Clinic Proceedings.

«Учасникам випробувань з пожвавленим темпом кроків при ходьбі була властива більш довга тривалість життя в усіх категоріях індексу маси тіла», – повідомляється в його публікації.

Дослідники спостерігали за особливістю ходьби, співвідносячи її зі смертністю серед майже 475 000 чоловік, більшості з яких до початку проекту було близько 50 років. Вони розділили учасників на групи в залежності від режиму ходьби: «повільний темп», «стабільний середній темп», «швидкий темп».

Виявилося що люди, які ходили пішки найшвидше, переживають тих, хто пересувається повільніше. Швидка ходьба визначалася дослідниками як мінімум 100 кроків за хвилину.

Вчені конкретизували, що у жінок, які ходять швидше, тривалість життя становить близько 87 років у порівнянні з 72 роками у жінок, які ходять повільно. Чоловіки зі швидкою ходою мають тривалість життя близько 86 років у порівнянні з 65 роками у чоловіків, які ходять неквапливо.

«Виживання у швидкохідних людей однакове для широкого діапазону індексу маси тіла – від 20 до 40. Цей результат вказує на те, що фізична функція є більш сильним фактором довголіття, ніж вага, і люди з високим індексом маси тіла, але з доброю фізичною підготовкою, можуть прожити довше», – заявив Франческо Заккарді, клінічний епідеміолог Університету Лестера та експерт дослідження.

У свою чергу, Британський медичний журнал (BMJ) опублікував дані про те, що дорослі люди, які ходять пішки одну годину на день, мають більш високу тривалість життя після 40 років, ніж пересуваються пішки менше однієї години в день.

: wworld.com.ua

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