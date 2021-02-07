Тіна Кароль випустила власні аромасвічки

Фанати артистки в захваті – нарешті зірка почала створювати мерч, який завжди нагадуватиме про кумира. Окрім того, стане чудовим доповненням інтер’єру. Повідомляє «Люкс ФМ».

Карантин допоміг багатьом зіркам подумати над тим, чим вони хочуть займатися. Так, окрім того, що Тіна Кароль обожнює сцену, вирішила – хоче створювати брендові штучки. Отож розпочала співпрацю з відомими компаніями та випустила туфлі, тарілки, шапки, шарфи, а тепер ще й аромасвічки!

Сьогодні виходить моя перша ароматична колекція для дому Tina Karol Home. Я хотіла створити колекцію, завдяки якій вдома стане затишно, а в серці тепло. У минулому році ми провели багато часу наодинці з собою. Сім’я заслужено вийшла на перший план. Аромат Tina Karol Home відповідає на питання, яким може бути атмосфера у вашому домі, – зазначила Тіна Кароль в Інстаграмі.

Колекція має різноманітні запахи: полуниці, цитрусів, троянди з нотами бергамота, карамелі та ванілі. Щодо ціни, є різні ароматичні свічки вартістю від 599 до 6999 гривень, і два парфумованих диффузори, які коштують від 1699 до 2299 гривень.

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Допис, поширений Тина Кароль (@tina_karol)

: trserial.net.ua

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