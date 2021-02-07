Грайлива Леся Нікітюк повідомила шанувальникам радісну новину

Тривалий час про особисті відносини Лесі Нікітюк з чоловіками не було відомо нічого. Лише коли їй виповнилося тридцять, дівчина зізналася, що щаслива в стосунках з чоловіком, який виявився бізнесменом та її сусідом.

Пара знаходилася у стосунках два з половиною роки. А Леся прийняла від коханої людини обручку на честь заручин і познайомила з ріднею. У своєму Instagram, Нікітюк вже писала про те, що обирає собі весільну сукню. А українські ЗМІ і зовсім повідомляли, що весілля знаменитої телеведучої вже відбулася і пара чекає первістка. На жаль, в лютому 2019 року Леся повідомила про те, що розлучилася з коханою людиною

Вона активно веде акаунт в Instagram, організовує прямі ефіри з шанувальниками. Під час одного з них поспілкувалася зі своїм улюбленим артистом Джаредом Лето. З’явилася на сторінці разом зі Славою Камінською з дуету “НеАнгели”. Примітно, що обидві дівчини позували у весільних сукнях. Леся підписала фото:

Нещодавно Нікітюк опублікувала в своїх сторіз фотографію зі зробленою пропозицією. На ній зображений букет квітів з романтичною запискою, яку тримає Леся.

На записці написано: “Ти вийдеш за”, а продовження телеведуча прикрила рукою. Жарт це чи серйозна подія, жартівниця вважає за краще не розкривати. Але беручи до уваги почуття гумору Лесі можна очікувати усього. В кінці кінців, серед прихильників також можуть бути чоловіки, готові одружитися з телеведучою, щойно вона погодиться .

Сподіваємося, що Нікітюк дійсно покидає ряди українських Холостячок і готується вийти заміж.

: sensatsiya.com

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