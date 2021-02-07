Названо 5 авто, які ніколи не іржавіють

Отже, я часто помічаю, що дуже багато хто не хоче купувати деякі автомобілі з-за того, що виробник не заявляє про оцинковку кузова. Так я розумію, що в нашій країні дуже суворий клімат, реагенти на дорогах, постійна сльота і як наслідок кузовам дуже важко без втрат пережити кожну зиму, але чи так це критично насправді і як багато автомобілів, які оцинковані?

Якщо ви дочитаєте цю статтю до кінця, то знайдете дуже корисну інформацію, як перевірити будь-який автомобіль і дізнатися яким способом і що саме оцинковано в ньому.

Що таке оцинковка і які види існують?

Оцинкування – це покриття металу тонким шаром цинку . Як довго не буде іржавіти оцинкований кузов, залежить від того, який вид використовується, ну і звичайно як господар стежить за своїм залізним конем.

Я назву три основних види оцинковки:

Найдешевший – це холодна оцинковка. Звичайно ж, такий тип застосовують при виробництві бюджетних автомобілів. Тут все просто, в грунт доданий цинк, який наноситься на кузов, відповідно до всіх порожнини потрапити він ніяк не може і ймовірність розвитку корозії найвища, тому якщо ви придбали бюджетний автомобіль і думаєте, що він у вас оцинкований, не поспішайте голосно хвалитися. Це звичайно краще, ніж звичайний метал, але все ж не найкращий варіант (будь-яка подряпина до грунту, якщо не обробляти, корозія забезпечена). Така обробка застосовується, наприклад на Hyundai Solaris і на всіх моделях Cherry.

Гальванічна оцинковка. Тут весь кузов занурюють в цинковий електроліт під дією струму. У такому вигляді ймовірність того, що оцинкований (принаймні всі внутрішні порожнини) підвищується.

Найдорожча і ефективна – це гаряча оцинковка. Коли кузов майбутнього автомобіля повністю занурюють в ємність цинком, розігрітим до високої температури (близько 4-х тисяч градусів). У такому випадку всі порожнини заповнюються і ймовірність виникнення корозії знижується до мінімуму. Такий вид оцинковки застосовується тільки при виробництві преміальних автомобілів.

Ну і перейдемо до самих автомобілів. Один з доступних варіантів для всіх – це бренд Honda. Японці, в загальному то завжди були на висоті. А зокрема поговоримо про Honda CR-V .

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Мало того, що автомобіль займає одне з лідируючих місць по надійності, так ще і кузов має гальванічну оцинкування, як і багато інших автомобілів марки Honda . Деякі екземпляри не мають навіть «рижиків» і це говорить про хорошу якість. Отже, купивши даний автомобіль ви практично ніколи не будете мати з ним проблем. Самі виробники дають гарантію на кузов (а точніше, поява наскрізної корозії – 12 років).

Далі йде концерн Volvo ( які до речі викупили Geely ). Так ось, практично на всіх автомобілях Volvo застосовується гаряча оцинковка і навіть є повністю алюмінієві деталі. Отже, чекати в такому автомобілі корозію доведеться дуже довго (навіть в наших суворих умовах експлуатації).

Далі поговоримо про Audi , саме вони стали першими випускати автомобілі з оцинковкою кузова і першим була Audi 80.

З тих давніх часів всі моделі Audi покривають кузов гарячою оцинковкою і дають гарантію на лакофарбове покриття 3 роки і 12 років на відсутність наскрізної корозії.

Далі буде марка Porsche . Вони також всі свої моделі якісно обробляють гарячим оцинкуванням (хоча виробник дає гарантію від наскрізної корозії всього 3 роки).

І на закуску BMW X5. Ця модель обробляється гальванічної оцинкуванням, що трохи гірше, ніж обробка Porsche і Audi, але ви можете побачити до сих пір багато старих автомобілів цього виробника в живому стані. В загальному, весь модельний ряд BMW має таку обробку і також присутні алюмінієві деталі.

Взагалі можна перераховувати багато автомобілів, так як зараз багато кузова стали більш стійкими до корозії і навіть Skoda Octavia, починаючи з 2013 року вже отримала гальванічну оцинкування, а до цього була тільки холодна. Також, Skoda Rapid отримала гальванічну оцинкування починаючи з 2012 року.

: uamotors.com.ua

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