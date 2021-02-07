Топ-5 найкращих універсалів на українському ринку

Сплеск популярності кросоверів і позашляховиків вдарив по інших типах автотранспорту. Деякі виробники навіть відмовляються від виробництва всіх автомобілів, залишаючи при тому кросовери. Попри це, універсали зберігають свою левову долю ринку в Європі і Україні.

Універсали – це багатофункціональні автомобілі, які зібрали в собі найкраще з інших класів. Побудовані на базі седана вони отримали комфортабельний салон, прекрасну динаміку і відмінне управління. Багато з них можуть запропонувати підвищений кліренс і систему повного приводу, що дає гарні можливості на поганих дорогах або навіть на бездоріжжі. А нижча ціна і економічність в експлуатації робить цей вид транспорту дуже конкурентним в порівнянні з тими ж кросоверами.

Тут ми назвали п’ять найкращих автомобілів в кузові універсал на українському ринку за версією MMR.net.ua.

Skoda Superb Combi

В Україні автомобілі цієї марки користуються величезною популярністю, в тому числі і флагманський універсал Skoda Superb Combi.

Завдяки технологіям VW та Audi автомобіль може похвастатися приємним керуванням, надійністю, безпечністю та економічністю. Виробник пропонує широкий асортимент бензинових та дизельних двигунів, механічних та автоматичних коробок передач, а також пропонує повний привід на деяких моделях, існує також гібридна версія.

Однак вирішальним фактором є величезна кількість місця, яку ви отримуєте в цьому авто. Багажник Skoda Superb має об’єм 625л, а якщо скласти задні сидіння ми отримаємо 1950л вільного простору. Це просто рекордні показники в класі.

BMW 5 Series Touring

Одним із найкращих універсалів представницького класу є BMW 5 Series Touring. Автомобіль пропонує всю розкіш та якість збірки, яку ви очікуєте від німецького преміум-виробника, із спортивним характером, яким пишається BMW.

Автомобіль дозволяє з комфортом пересуватися на великі відстані. Салон автомобіля ергономічний та виготовлений із високоякісних матеріалів. Встановлено новітні інформаційно-розважальні системи та системи зв’язку.

Широкий вибір бензинових та дизельних двигунів дозволяє відчути всю динаміку і задоволення від керування властиву “баварцям”.

Subaru Outback

Деякі автовиробники тільки тепер задумалися над випуском універсалів із підвищеним кліренсом, а Subaru цим займається вже з 1994 року.

Outback може слугувати найкращою альтернативою популярним зараз кросоверам. Машина має потужний 2,5 літровий двигун, постійний повний привід і кліренс 213мм, що дозволяє автомобілю прекрасно себе почувати на бездоріжжю.

Салон у “японця” комфортний та добре оснащений, а скляний панорамний дах додає яскраві відчуття простору. Всі перераховані якості роблять Outback найкращим сімейним автомобілем для активного відпочинку.

Renault Logan MCV

Logan MCV – це невеликий універсал із майже неперевершеним поєднанням практичності та доступності.

Автомобіль має непоганий салон і багажник на 573л. Лінійка двигунів включає бензиновий і дизельний. Найцікавіший із них чотирициліндровий дизельний агрегат на 1,5л, який може видавати 90 к.с потужності. Працює двигун парі із механічною КПП, а витрата в змішаному циклі становить 3,9л. Ціни за дану машину в Україні стартують від 420 тисяч гривень. Це найдешевший і водночас найбільш економічний універсал на українському ринку.

Volvo V60

Шведські універсали стали культовими, випустивши 240, 740 та 850 моделі. Вони були популярними сімейними автомобілями, а також їх купували для бізнесу.

V60 – це набагато більше, ніж великий багажник, це комбінація з практичності, комфортабельності та стилю. Після оновлення в 2018 році автомобіль виглядає дуже привабливо і солідно.

Модель може похвалитися комфортним і добре укомплектованим салоном. Управління спокійне і точне, а підвіска чудово справляється з недоліками на дорозі. Потужні двигуни автомобіля працюють з автоматичною трансмісією і передають зусилля на всі чотири колеса. Volvo V60 буде найкращим варіантом для спокійної, комфортної і тривалої поїздки.

: mmr.net.ua

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