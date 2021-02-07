Лікарі назвали ліки, які варто негайно викинути з аптечки

Навіть при невисокій температурі тіла, кашлі або звичайному нежиті багато хто вдається до допомоги ліків, які часто виявляються марними. Однак в деяких випадках таке самолікування може тільки погіршити ситуацію, особливо якщо не знати, які препарати можна використовувати, а які не можна. В інтерв’ю виданню Men’s Health лікарі пояснили, як ліки варто не замислюючись викинути з домашньої аптечки.

За словами фахівців, при підвищенні температури більшість хапається за парацетамол або ібупрофен, деякі ж вважають за краще просто чекати. Як пояснила професор фармації Крістал Чжоу з Каліфорнійського університету, функція лихоманки – зробити організм непривітним для вторглися в нього мікробів. Використання жарознижуючого засобу, який є аптечці, одужання не прискорить, але «може зменшити страждання».

У цьому випадку безпечніше приймати парацетамол, ніж ібупрофен. Збивати жар рекомендується, якщо стовпчик термометра показує вище 38 градусів. Але якщо температура піднялася до 40 градусів, краще звернутися за професійною медичною допомогою.

Чи не краще йдуть справи, коли починається кашель. В цьому випадку хтось п’є “засіб від кашлю”, хтось – відхаркувальні препарати, а хтось – антибіотики.

“Відхаркувальний засіб розріджує мокротиння, тому кашляти буде легше”, – пояснила Чжоу. Тому в аптечці найкраще тримати препарати з гвайфенезином. Протикашльові засоби (декстрометорфан) просто знімають свербіж. Разом “ці інгредієнти працюють один проти одного”, додала фахівчиня. За її словами, варто відмовитися від комбінованих продуктів, які мають як відхаркувальну, так і пригнічувальну кашель дію. “І не піддавайтеся спокусі антибіотиків: вони не вбивають віруси, що викликають застуду і COVID-19”, – підкреслила Чжоу.

Що стосується засобів від нежиті, то вони зазвичай працюють за рахунок здатності звужувати кровоносні судини, знімаючи набряк носа і закладеність. Краплі для носа роблять те ж саме, але можуть викликати його хронічну закладеність, якщо використовувати їх більше трьох днів поспіль, розповіла лікар-терапевт Ада Стюарт. Щоб цього уникнути, краще використовувати звичайний фізіологічний розчин.

: ukrhealth.net

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